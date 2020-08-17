Petrol Bakanı: İran'a yaptırım uygulayanlar gidici, İran kalıcıdır

Tahran'da düzenlenen bir törende konuşan Zengene, 'Gelecek aylarda İran firmaları ile keşif ve üretim alanında yeni sözleşmeler imzalanacak ve bu da petrol sanayiinde atılım anlamını taşımaktadır. Bu projelerin uygulanmasının mesajı şu: Yaptırım koşullarında da çalışıyoruz. Yaptırımlar ve bunları uygulayanlar, gidici, İran kalıcıdır' diye konuştu.

Kapasitelerin artırılması için çalışmalarını yoğunlaştırmaları gerektiğinin altını çizen Zengene, 'Bir ülkenin gücü, rezervlerinde değil, üretim kapasitesindedir. Ambargo döneminde kapasiteleri artırmazsak ambargoların kalkmasının ardından piyasadki payımızı geri alamayız. 3 aydan kısa bir süre içinde yaptırım öncesi döneme geri dönmeli ve güçle piaysaya geri gelmeliyiz' değerlendirmesinde bulundu.

Yaptırım koşullarında bile hiçbir platform ve işçinin işsiz kalmadığını ve yerel zayıf müteahhitleri güçlendirmeye çalıştıklarına değinen Zengene, 'Yabancıları beklemeyiz. Yabancı, yaabncıdır ve bütün herkes kendi çıkarını gütmektedir. Yabancı mahrem değildir. Biz işimizi yabancılar olmadan da yapıyoruz, gerçi onların gelmesi ile işler daha hızlanır' diye ekledi.

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