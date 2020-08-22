İran filmine İtalyanlardan ödül

9 Ağustos'ta da Beyrutlu Kadınlar Film Festivali'ndeki en iyi senaryo ödülü, İranlı kadın yönetmen Merziye Riyahi'nin yönettiği Sürücü Kursu isimli kısa filme verildi.

Sürücü Kursu, geçtiğimiz hafta da ABD'de düzenlenen Manhattan Film Festivali'nde finalistler arasında yer almayı başardı.

Dünyanın en eski ve büyük kısa film festivallerindne biri olan ve Akademi Ödülleri için gerekli koşullara sahip Manhattan Film Festivalinde, aralarında İran'dan Sürücü Kursu'nun da bulunduğu finale çıkan en iyi 10 film sinemaseverlerle buluşacak.

Sürücü Kursu oyuncusu Linda Kiyani daha önce de 12. San Francisco İran Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne değer görülmüştü.

Filmin oyuncu kadrosunda Linda Kiyani'nin yanı sıra Alirıza Sanifer Salar Hamse ve Sanaz Misbah da yer aldı.

Riyahi'nin yönettiği 'Sürücü Kursu' isimli kısa film, daha önce de 13. Seul Kadın Filmleri Festivali'nin Özel Ödülü'ne değer görüldü.

Seul Kadın Filmleri Festivali, dünya genelinde kadın film yapımcı ve yönetmenlerinin eserlerinin yarıştığı bir platform haline gelmiştir.

Seul Kadın Filmleri Festivali Jüri Heyeti, Sürücü Kursu'nun mümtaz bir eser olarak akıcı bir anlatıma sahip olduğu için Özel Ödül'e değer görüldüğünü aktardı.

Sürücü Kursu daha önce Ermenistan, İrlanda, İngiltere, ABD ve İtalya'da düzenlenen çeşitli film festivallerinde yaruşmış ve ödüller elde etmiştir.

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