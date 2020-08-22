22 Ağu 2020 23:40
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Kurtlarla Koşan Kadınlar, Avustralya'da En İyi Film Ödülü adayı oldu

Kurtlarla Koşan Kadınlar, Avustralya'da En İyi Film Ödülü adayı oldu

Tahran, İRNA- İran yapımı Kurtlarla Koşan Kadınlar, Uluslararası Avustralya Müslümanlar Film Festivali'nde En İyi Uzun Metrajlı Film Ödülü'ne aday gösterildi.

Emir Ether Süheyli'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Kurtlarla Koşan Kadınlar, Uluslararası Avustralya Müslümanlar Film Festivali'nde Türkiye ve Güney Afrika'dan iki film ile birlikte En İyi Uzun Metrajlı Film Ödülü'ne aday gösterildi.

Daha önce de İtalya Film Günleri Festivali'nde filmin kadın oyuncusu Laya Zengene'nin En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan bu film, 5 Eylül'den itibaren Avustralya'da sinemaseverlerle buluşacak.

Muhammedrıza Şerefüddin'in yapımcılığını üstlendiği film, koron salgını sonrsı normalleşme döneminde İran'da da seyirci ile buluşacak.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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