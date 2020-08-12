‘Kiyarüstemi ve Kayıp Baston’ adlı İran belgeseli, Yunanistan festivalinin en iyi belgeseli seçildi

Yunanistan'da düzenlenen 7. Uluslararası Lerapetra Belgesel Festivali, yapımcılığını Behruz Naşan'ın, yönetmenliğini Mahmudrıza sani'nin üstlendiği, İran filmi "Kiyarüstemi ve Kayıp Baston" En İyi Belgesel Ödülünü verdi.

Film, Yunanistan'da düzenlenen Lerapetra Uluslararası Belgesel Festivali'nin yarışma bölümüne katıldı ve Avrupa'nın en güneyindeki şehirde düzenlenen festivalde En İyi Belgesel Ödülü'nü kazandı.

Festivalde, Avrupa ile ortak bir ülkenin geleneklerini, kültürünü, popüler kültürünü ve modern endüstriyel medeniyetini anlatan belgeseller gösterildi. Bu sinema etkinliğini düzenlemenin amacı, yönetmeni sinemanın teknolojik gelişmeleriyle uyumlu tutmaktır. Film yapımcılarının yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde kültürel ve manevi yaşam kalitesini artırmak ve belgesel sinemaya bakmak bu festivalin diğer hedefleri arasındadır.

Lerapetra Uluslararası Belgesel Festivali, korona virüs salgını nedeniyle seçilen tüm filmleri festivalin web sitesi kanalı üzerinden gösterdi. Bu sinema etkinliğinin kullanıcıları ve izleyicileri tarafından çevrimiçi olarak 173 Yunan ve yabancı film izlendi.

Kiyarüstemi ve kayıp baston uzun metrajlı 90 dakikalık film, Mahmudrıza Sani'nin İspanya ve Kolombiya'daki film atölyelerinde dört yıllık bir süre boyunca film yapımcısının vizyonunu ve dünya görüşünü canlandırmaya çalıştığı Kiyarüstemi'nin hayata ve sinemaya bakışının bir anlatısıdır.

Kiyarüstemi ve kayıp baston uzun metrajlı filmi, Rusya Avrasya Film Festivali'nde, Uruguay Salto'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde Yeşil Dağ ve Altın Heykel'de gösterildi ve Altın Heykel En İyi Film Ödülü'nü kazandı.

Kiarüstemi ve kayıp baston yakında İran'da yayınlanacak.

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