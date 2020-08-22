İranlı oyuncu, Hong Kong Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne değer görüldü

İRNA'ya konuşan Batı Azerbaycan Görsel Sanatlar Derneği Başkanı Ümit Hakpur, 'Mahabatlı oyuncu Bahtiyar Pençei, Namo filminde gösterdiği performansla Hong Kong Film Festivali'nin En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne değer görüldü' dedi.

Pençei, geçtiğimiz ay da İtalya'da düzenlenen Taormina Film Festivali'nin En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı.

Nadir Saiver'in yöentmenliği yaptığı 95 dakikalık Namo filminin Tebriz, Erdebil ve Eher kentlerinde çekildiğine dikakti çeken Hakpur, film yapımcılarının iki ünlü İranlı oyuncu Neviz Muhammedzde ve Pejman Bazeği olduğunu söyledi.

Nadir Saiver'in yönettiği, Sevil Şirgir, Nadir Mehdilu, Nasır Haşimi ve Tara Ağacani'nin rol aldığı Namo isimli uzun metrajlı film, daha önce de Berlinale Film Festivali'nde forum bölümünde, Mumamed Resulev'in yönettiği Şeytan Yoktur filmi, yarışma kategorisinde jürinin oyunu almak için yarışmıştı.

1955 yılında faaliyete başlayan Uluslararası Hong Kong Film Festibali, 1977 yılından beri düzenlenmektedir. Bu yıl 44.'sı düzenlenen bu festival bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleşti.

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