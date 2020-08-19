İran animasyon ve kısa filmleri dünyada adından söz ettiriyor

Hüseyin Darabi'nin yönetmenliğini üstlendiği Ayakkabıa adlı kısa film, İtalya Uluslararası SPI Film Festivali'nde finallere kalmıştır.

Sure Film Merkezi'nin yapımcılığını üstlendiği Ayakkabı'da Radmehr Rezmcu, Ali Delpişe ve Muhsin Dehgüli oyuncu kadrosunda yer aldı.

Öte yandan İranlı yönetmen Behzad Nalbandi'nin yönettiği Kağıt Parçaları isimli animasyon, Güney Kore'de 27-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek DMZ Kıs Film Festivali'nde seyirici ile buluşacak.

Acısı bir durumda bir kampta tutulan ve meşakkatli ve yerinden edilmiş kadınları odağına alan Kağıt Parçaları animasyonu, daha önce Asya-Pasifik Film Festivali ile İstanbul Film Etkinliği'nde en iyi animasyon film adayı oldu. Bu iki etkinlik korona nedeniyle ertelendi.

Bunlula birlikte İranlı kadın yönetmen Nazenin Subhan Serbendi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Bisiklet Rüzgarı isimli kısa animasyon, 17-23 Ağustos'ta düzenlenen 2020 İskoçya Glasco Film Etkinliği'nde sinemaseverlerle buluşacak.

22 Ağustos'ta gösterime girecek Bisiklet Rüzgarı, daha çnce birçok uluslararası etkinlikte yer almıştır.

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