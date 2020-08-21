ABD'nin İran'a yönelik ambargoların geri getirilmesi için çalışmaya hakkı yok

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Zarif bu mektupta, ABD'nin İran'a karşı ambargoların geri getirilmesi için her türlü çalışmasının geçersiz ve gayrımeşru olduğunun altını çizerek, ABD'nin bu isteğinin BMGK tarafından reddedilmesi gerektiğini ifade etti.

Uluslararası toplumu ABD'nin Güvenlik Konseyi'ndeki süreci kötüye kullanması konusunda akıllı olması için uyaran Zarif, 'Güvenlik Konseyi'ni uluslararası barış ve güvenlik için ciddi etkiler doğuracak bu kötüye kullanmayı durdurmaya çağırıyoruz' diye belirtti.

Zarif, 'İran İslam Cumhuriyeti, ABD'nin yaptırımların geri getirilmesi için hiçbir hakka sahip olmadığı düşüncesindedir' diye ekledi.

ABD, İran'a yönelik yaptırımlarını geri getirebilecek mekanizmayı (snapback) kullanacağı konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) resmi bildirimde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün akşam, New York'taki BM Genel Merkezinde gazetecilere açıklamalar yaptı.

İran'a yönelik yaptırımlarını geri getirebilecek mekanizmayı (snapback) kullanacakları konusunda BMGK'yi bilgilendirdiklerini duyuran Pompeo, yaptırımların bugünden itibaren 30 gün içinde geri getirebileceğinin sölyedi.

Pompeo, "Mesajımız çok basit. ABD, hiçbir zaman dünyanın İran'a özgürce uçak, tank, füze ve diğer konvansiyonel silahları alıp satmasına izin vermeyecek" ifadesini kullandı.

Pompeo'nun bu açıklamasına rağmen ABD Başkanı Donald Trump 8 Mayıs 2018'de resmi olarak Nükleer Anlaşma'dan çekildiklerini ve İran'a karşı ekonomik terör sayılan tek taraflı ambargoları uygulamaya başladıklarını duyurdu. Trump'ın asıl amacı başkanlık seçimleri öncesinde Nükleer Anlaşma'yı tamamen yok etmek ve bu seçimlerde rakip adayın seçimleri kazanması durumunda işini daha da zorlaştırmaktır.

ABD yönetimi, Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinden iki buçuk yıla yakın bir süre geçmesine rağmen anlaşmaya üye olduğunu ve BMGK 2231 sayılı kararda öngörülen mekanizmayı kullanabileceğini iddia etmektedir. Bu amaçla da geçen Cuma günü BMGK'ye bir karar tasarısı sundu, ancak Dominik Cumhuriyeti dışında hiçbir Güvenlik Konseyi üyesinin ABD karar tasalağına olumlu oy kullanmaması dolayısıyla büyük bir hezimete uğradı.

Bu gelişmenin üzerine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo BM'de yaptığı açıklamada, 2231 sayılı karar gereği iptal edilen yaptırımların geri getirilmesi için snapback mekanizmasının işletilmesi amacıyla resmi olarak çağrı yaptı.

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