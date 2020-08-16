BM Güvenik Konseyi üyelerinin ABD'nin İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması için sunduğu karar tasarısını reddetmesi

ABD'nin İran'a yönelik uygulanan silah ambargosunun uzatılması için BMGK'ye sunduğu karar taslağı, bu konseyin onayını alamayarak ABD'nin zorba diplomasi defterine yeni bir sayfa ekledi. ABD'nin tasarısına 11 çekimser oyu verilirken, ABD dahil iki ülke evet oyu verdi. Rusya ile Çin ise karar taslağına hayır oyu kullandı.

Rusya: ABD'nin teklifi BMGK 2231 sayılı kararının ihlaliydi

Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, 'ABD'nin tasarısı, BMGK 2231 sayılı kararı B ekinin açıkça ihlalidir' ifadesi kullanıldı.

Çin: ABD'nin tasarısının kabul görmemesi, tek taraflılığın destek görmediği anlamındadır

Çin'in BM Daimi Temsilciliği'nin twitter hesabından yapılan açıklamada da, 'ABD'nin Güvenlik Konseyi'ne sunduğu karar taslağı, konsey tarafındn reddedildi. Bu sonuç bir kez daha tek taraflılığın destek bulmadığı ve zorbalığın yenileceğini gözler önüne serdi. Dünya toplumunun ortak çıkarlarına karşı kendi çıkarlarına öncelik tanımak için yapılan her tür çaba, çıkmaza sürükleyecektir' ifadesi yer aldı.

Belçika: İran nükleer programı, Nükleer Anlaşma çerçevesinde olmalıdır

Belçika'nin BM Daimi Temsilcisi Philippe Kridelka da yayınladığı bildiride, 'Belçika olarak Nükleer Anlaşma'ya tamı tamına bağlıyız ve bu anlaşmanın korunması önceliklerimiz arasında. 3 Avrupa ülkesi ve AB'nin İran nükleer programı ile ilgili meselelerin sorun çözüm mekanizması kapsamında çözülmesine yöneşik çalışmalarına destek veriyoruz' dedi.

İngiltere: Çekimser oy kullandık zira ABD tasarısı yeterli destekten yoksundu

İngiltere'nin BM Daimi Temilciliği de açıklamasında, ABD'nin BMGK'ye sunduğu anti İran tasarısına, yeterli desteği sağlayamayacağını gördüğü için destek vermediklerini belirtti.

Fransa: ABD'nin taslağı bölge güvenlik ve istikrarının güçlenmesine etkisi yoktu

Öte yandan Fransa BM Daimi Temsilciliği'nce yapılan açıklamada, ABD taslağına çekimser oy nedenini şu şekilde açıklandı: 'Bu taslak, İran silah ambargosunun son bulmasından kaynaklanacak sorunlara uygun tepki verme konusuna katkı sağlamıyor. Ayrıca bölge güvenlik ve istikrarının artırılmasına da etkili olması uzak ihtimaldir, BMGK'nin desteğini lamadı ve görüş birliği için yapılan çalışmalara yeterli temeli içinde barındırmamaktadır.'

Almanya: ABD karar tasarısı bölge güvenliği ile istikrarına destekçi değildir

ABD BM Daimi Temsilciliği de konu ile ilgili açıklamasında, 'ABD taslağına, bu taslağın Batı Asya bölgesindeki istikrar ve güvenliğin güçlenmesine ve Avrupa'nın kaygılarına etkili şekilde yanıt bulmasına katkı vermediği için çekimser oy verdik' değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin anti İran karar tasarısının yenilgiye uğrama sorumluluğunun BM Güvenlik Konseyi'nin üzerinde olduğunu söyledi.

İran'ın teröre mali destek verdiği yönündeki temelsiz iddialarını tekrarlayan ve BMGK'nin anti İran tasarısına ret oyu vermesinin kabul edilemez olduğuna işaret eden Pompeo, dünya toplumunun çoğunluğunun Nükleer Anlaşma'nın korunması gerektiğine ilişkin isteğine kulak tıkayarak, İran silah ambargosunun uzatılmasının Arap ülkeleri ile İsrail'in isteği olduğu ve Günvelik Konseyi'nin onların isteğine göz yumduğu iddiasına bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması için BMGK'ye sunduğu karar tasarısı, bu konseye üye ülkelerin oyunu alamayarak, ABD'nin zorba diplomasisine yeni bir yenilgiyi ekledi.

ABD'nin İran silah ambargosunun uzatılması içni Güvenlik Konseyi'ne sunduğu karara Çin ve Rusya açıkça karşı çıkarken, Avrupalılar ile Bağlantısızlar Hareketi üyesi ülkeler de çekimser oy kullanarak, bir kez daha ABD'nin İran'a karşı diplomatik yenilgiyi tatmasına sebep oldular.

Yapılan oylamada 2 evet oyu kullanılırken, 2 hayır ve 11 çekimser oy kullanıldı.

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