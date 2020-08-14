15 Ağu 2020 00:08
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News Code: 83907331
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Zarif: Lübnan’ın güvenliği tüm bölgenin güvenliğidir

Zarif: Lübnan’ın güvenliği tüm bölgenin güvenliğidir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, tüm bölge ülkelerinin Lübnan güvenliğinin tün bölgenin güvenliği olmasında hemfikir olduklarını söyledi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Bugün Lübnan halkına İran hakının birlikteliğini belirtmek ve yardıma hazır olduğunu iletmek için Beyrut’taydım. Bugün dikta etme ve görüş tahmil etme değil yardım ve sorunları çözme zamanıdır. ‘’ dedi.

Zarif, bölgede herkesin Lübnan güvenliğinin bölge güvenliği olma konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

Dün Beyrut’a gelen Zarif, Cumhurbaşkannı Mişel Avn, Başbakan Hesan Diyab, Dışişleri Bakanı Şerbel Vehbe, Meclis Başkanı Nebiye Beri ile görüştü.

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