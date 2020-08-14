Zarif: Tüm tarafları işbiriği ile Lübnan’daki durumun kalıcı olmasını ümit ediyorum

Beyrut’ta temaslarda bulunan Zarif, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü.

Beyrut limanında patlama sonucu hayatlarını kaybedenler için başsağlığı temenni eden Zarif, 33 günnlük savaşa ve o savaştaki zafere işaretle, bu savaşın Lübnan halkının mevcut zorluklara karşı da zafer kazanacağını gösterdiğini belirterek, İran’ın Lübnan’a yardımlarına devam edeceğini söyledi.

Avn da görüşmede İran’ın tutumuna teşekkür etti.

Dün gecce Lübnan’a gelen Zarif, Başbaka Hesan Diyab, Dışişleri Bakanı Şerbel Vehbe ve Parlamento Başkanı Nebiye Beri ile görüşmelerde bulundu.

Zarif görüşmelerde İran’ın Beyrut halkınnın acılarınnı paylaştığını belirterek, İran’ınn Beyrut patlamasından kaynaklı yıkımın yapımına yardımcı olacağını bildirdi.

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