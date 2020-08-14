Zarif: Beyrut patlamasını suistimal edenler Lübnan’da istikrarsızlık yaratmak istiyorlar

Beyrut’ta temaslarda bulunan Zarif, Başbakan Hesan iyab ile yaptığı görüşmede, ‘’Beyrut limanındaki patlamayı suistimal edenler Lübnan’ın sebat ve birliğini istemeyenlerdir. ‘’ dedi.

Beyrut Limanındaki patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı temenni eden Zarif, İran’ın Beyrut patlamasından dolayı tahribatın yapılmasında yardıma hazır olduğunu söyledi.

Diyab da İran’a teşekkür ederek, ülkesinin ihtiyaç duyduğu acil kalemleri saydı ve İran devleti ve millerinin Beyrut halkının yanında durduğunu bildirdi.

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