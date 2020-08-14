14 Ağu 2020 16:38
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News Code: 83907114
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Zarif: Beyrut patlamasını suistimal edenler Lübnan’da istikrarsızlık yaratmak istiyorlar

Zarif: Beyrut patlamasını suistimal edenler Lübnan’da istikrarsızlık yaratmak istiyorlar

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Beyrut patlamasını suistimal edenlerin Lübnan’da istikrarsızlık yaratmak istediklerini söyledi.

Beyrut’ta temaslarda bulunan Zarif, Başbakan Hesan iyab ile yaptığı görüşmede, ‘’Beyrut limanındaki patlamayı suistimal edenler Lübnan’ın sebat ve birliğini istemeyenlerdir. ‘’ dedi.

Beyrut Limanındaki patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı temenni eden Zarif, İran’ın Beyrut patlamasından dolayı tahribatın yapılmasında yardıma hazır olduğunu söyledi.

Diyab da İran’a teşekkür ederek, ülkesinin ihtiyaç duyduğu acil kalemleri saydı ve İran devleti ve millerinin Beyrut halkının yanında durduğunu bildirdi.

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