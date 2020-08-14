Zarif: Lübnan halkının durumunu siyasi amaçlar için kullanmak insani değildir

Beyrut’ta temaslarda bulunan Zarif, düzenlediği basın toplantısında mevcut kaygı verici durumda Lübnan halkının acılarını paylaştıklarını söyledi.

Mevcut şartlarda Lübnan halkı ve hükümetinin geleceği için karar vermesi gerektiğini ifade eden Zarif, ‘’Başkaların mevcut şartlarda yardımlarını Lübnan’daki gelişmelere bağlamamalılar, zira bize göre halkın şartlarını siyasi hedefler için kullanılması insani değildir. ‘’ dedi.

Zarif, İran’ın Lübnan hükümeti ve halkının yanında olacağını ve onların alacağı her türlü karara yardımcı olacağını söyledi.

33 günlük savaşın yıldönümü olduğunu hatırlatan Zarif, bu zaferi tebrik ederek, Lübnan’ın siyonist saldırganlar karşısında zafer kazandığı gibi mevcut şartlardan da zaferle ayrılacağını söyledi.

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2012