İki İran filmi 4 ülkede festivallerde yarışacak

Puya Eşteharedi’nin yönettiği uzun metrajlı ‘’Bigah’’ isimli filmi 31 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde Fransa’da düzenlenen ‘’Bir Ülke Bir Film’’ isimli festivalde yarışacaktır.
Festivalin yarışma bölümünde 7 ülkeden 7 film yarışacaktır ve İran sinemasının temsilcisi de ‘’Bigah’’ filmi olacaktır.
Cevad Darai’nin yönettiği kısa metrajlı Hed filmi ise Almanya Detmond Festivalinde ve Finlandiya’nın İskandinav Film Festivalinde rekabet edecektir.
Bu Festivaller Ağustos ve Ekim aylarında düzenlenecekler.
7 dakikalık Hed filmi engellilerin karşılaştığı sorunlarla ilgilidir.
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2012
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