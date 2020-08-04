Abbas Kiyarsütemi'nin Yakın Plan'ı sinema tarihinin en iyi filmleri arasında

İngilitere merkezli Far Out Dergisi tarafından yayınlanan sinema tarihinin İngilizce olmayan 25 filmi arasında İran'dan Kiyarüstemi'nin Yakın Plan filmi de yer aldı.

Dergi tarafından bu filmle ilgili şı cümleler kullanıldı:

'İran Yeni Dalga Sineması'nın en büüyk yönetmeni Kiyarüstemi'nin yönetmenliğini yaptığı Yakın Plan, hikaye, gerçek ve hayal arasındaki sınırı maharetle ortadan kaldırıyor. Bu filmde yönetmen, hayatta rolünü üstlendiğimiz şeyleri bir cerrahın titizliği ve bir şairini zarafeti ile mercek altına alıyor. Bu film, Hüseyin Sebziyan isimli işsiz bir film yapımcısının hikayesini tasvire çekmiştir.'

Yakın Plan (Farsça: Nema-ye Nazdik, İngilizce: Close-Up), 1990 İran yapımı Abbas Kiyarüstemi filmidir. Kendisini ünlü yönetmen Muhsin Makmalbaf olarak tanıtan ve varlıklı bir aileden çekeceği film için para istemesi sonucunda tutuklanan bir kişinin gerçeğe dayanan öyküsünü konu alır. Öyküde yer alan kişiler filmde kendilerini oynamıştır.

Kiyarüstemi, Hüseyin Sebziyan adındaki adamın tutuklama haberini gazetede okuduktan sonra, konuyla ilgili yarı-belgesel tarzda bir film çekmeye karar verdi. Bunun üzerine, yargı organlarıyla temasa geçti, sanığı hapishanede ziyaret etti ve mahkeme sırasında çekim yapabilmek için izin aldı. 1990 İran depremi döneminde geçen film, pek çok ödül aldı ve yönetmenin batıda tanınmasını sağladı.

Filmin konusu şu şekildedir:

'Yoksul sinema tutkunu Hüseyin Sabzian, otobüste yaşlı bir kadınla tanışır ve kendisini ünlü İranlı yönetmen Muhsen Mahmalbaf olarak tanıtır. Kadın, buna inanarak, adamı ailesiyle tanıştırmak üzere evine davete eder. Sebzyian da, aileyi, yeni çekeceği filme para yardımı yapmaları şartıyla, filminde oynamaya ikna eder. Fakat, zengin Ahenhah ailesi, evi soyacağından şüphelenerek, adamı polise ihbar eder. Sebziyan tutuklanır, sorgulama ve yargılanma süreci başlar.'

Özellikleri

Yönetmenin "gözbebeğim" diyerek andığı film, kurguyla gerçeğin yerlerini sürekli olarak değiştirerek, alışılagelmiş sinema anlayışına meydan okur. Yarı-belgesel nitelikteki film, Sebziyan'ın kendisini Mahmalbaf olarak tanıtmasının ahlaki gerekçelerini incelerken, seyircinin, onun kültürel ve artistik yeteneğini de anlamasını sağlar. Film, Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Werner Herzog, Jean-Luc Godard ve Nanni Moretti gibi ünlü yönetmenlerce övüldü ve Avrupa'da da gösterildi.

Ödüller

Jüri Özel Ödülü - 8. Fecr Uluslararası Film Festivali, Tahran 1990.

Gümüş R Ödülü - 3. Rimini Uluslararası Film Festivali, İtalya 1990.

Quebec Eleştirmenler Birliği Ödülü - 19. Montreal Uluslararası Yeni Film ve Video Festivali, Kanada 1990.

En iyi yönetmen - 5. Dunkerque Uluslararası Film Festivali, Fransa 1991.

Basın Ödülü - 5. Dunkerque Uluslararası Film Festivali, Fransa 1991.

Dunkerque Şehri Ödülü - 5. Dunkerque Uluslararası Film Festivali, Fransa 1991.

Sinema öğrencileri ödülü - 5. Dunkerque Uluslararası Film Festivali, Fransa 1991.

FIPRESCI Ödülü - 11. İstanbul Uluslararası Film Festivali, Türkiye 1992.

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