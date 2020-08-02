3. İran Film Festivali ve Haftası Japonya'da düzenlenecek

3.İran Film Festivali ve Haftası, İran'ın Tokyo Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı tarafından ve Tokyo Minato Belediyesi, Japonya Uni film, Japonya Film Yapımcıları Federasyonu, Yurtdışı Kültür İşbirliği ve İran İşleri Genel Müdürlüğ, İslam Kültürü ve İletişim Teşkilatı ve Farabi vakfının işbirliği ile Tokyo'da 10-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

İran'ın Tokyo Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı'na göre, festivalin bu döneminde, Japonca altyazılı ve orijinal sesli 7 film, kültürel danışman tarafından bağımsız olarak çevrilip altyazılı olarak gösterime hazırlanmıştır. Villalılar, Annelik, Azer, yüzde 18 Adlı Savaş Belgeseli, Hayalın Tatlı Tadı, Resim Havuzu ve Çok Yakın Çok Uzak adlı bu filimler gösteri sırasına mutabık gösteriye çıkacaklar.

Ayrıca, Kutsal Savunma Haftası'nın 40. yıldönümü arifesinde yapılacak gösteriler göz önüne alındığında, bu dönemde Villalılar filmi ve İran kimyasal savaş gazisi hakkında yüzde 18 Adlı Savaş Belgeseli gösterilecek.

İran'ın Tokyo Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı son iki yılda 10 İran uzun metrajlı filmi çevirdi ve altyazısını yaptı ve Japonya'da İran Film Haftası'nın üç sezonunda gösterilmesinin yanı sıra, kültürel kurumlar, İranlılar ve Japonya'da ikamet eden ve Japonya ile ilgilenen öğrenciler tarafından kullanılabilir. Bu çalışmalar aynı zamanda Japon Farsça öğrenciler için Farsça dil eğitiminin güçlendirilmesi için önemli bir rol oynamaktadır.

Bu programın açılış töreni 10 Ağustos günü saat 15: 00'de program salonunda yapılacaktır.

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