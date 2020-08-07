7 Ağu 2020 15:41
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Vaizi: İran, Lübnan devleti ve milletinin yanındadır

Vaizi: İran, Lübnan devleti ve milletinin yanındadır

Tahran, IRNA- İran Cumhurbaşkanı Ofis Müdürü Mahmud Vaizi, İran’ın Lübnan devleti ve milletinin yanında yer aldığını söyledi.

Vaizi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu bildirdi.

Vaizi, ‘’ İran devleti ve milleti Lübnan devleti ve milletinin zor şartlarını algılayarak, onların acılarını paylaşarak yanlarında yer alacaktır. ‘’ dedi.

Vaizi, Beyrut limanındaki patlama sonrası İran’ın hiçbir yardımını esirgemeyeceğini ifade etti.

Salı akşamı, Beyrut limanında meydana gelen patlamada şu ana kadar 150 kişi hayatını kaybetti. Patlama sonucunda Beyrut sakinlerinden 250 bin kişi avare konuma düştü.

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