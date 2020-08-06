İran’ın Lübnan’a yardımlarının ilk bölümü Beyrut’a ulaştı

İran Kızılay’ı tarafından yapılan açıklamada İran Kızılay’ı Başkan Yardımcısı Ferid Moradiyan, Beyrut’ta İran Büyükelçisi Mohammad Celal Firuz Niya ile görüştü.

Firuz Niya görüşmede iki gün önceki patlamada Beyrut Limanının ciddi hasar gördüğünü, ayrıca bir çok ev ve işyerinin de kullanılamaz hale geldiğini belirterek Lübnan Sağlık Bakanı ile görüştüğünü ve kendisinin İran yardımlarına teşekkür ettiğini söyledi.

Moradiyan da İran’ın ilk yardımının 95 ton olduğunu belirterek, yardımın gıda, ilaç ve sahra hastanesinden oluştuğunu belirtti.

İran Kızılay Örgütü tarafından uzman doktorlar ve kişilerden oluşan 37 kişilik bir heyetin de Beyrut’a gönderildiği bildirilmekte.

Beyrut limanı patlamasında şu ana kadar 135 kişi hayatını kaybederken onlarca kişinin henüz toprak altında olduğu bildirilmektedir.

Patlama sonrası Lübnan’da iki haftalık olağanüstü durum ilan edildi.

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