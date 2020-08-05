Cihangiri: İran, Lübnan devleti ve halkının yanındadır

Beyrut limanındaki patlama sonrası bugün Lübnan Başbakanı Hasan Diyab ile bir telefon görüşmesi yapan Cihangiri, olaydan dolayı üzüntülerini bildirerek, ‘’ Zor ambargo şartlarında bulunuyoruz fakat bu zor dönemde de Lübnan devleti ve halkının yanındayız. ‘’ dedi.

Cihangiri, ‘’ Eminim Lübnan her zamanki gibi ayakta kalacaktır ve bu zor sınavdan da geçmişteki sınavlar gibi başarı ile çıkacaktır. ‘’ dedi.

İran’ın Lübnan’a ihtiyaç duyduğu yardımları göndermeye hazır olduğunu ifade eden Cihangiri, ‘’ Lübnan istikrarı ve güvenliği tüm bölge ülkeleri için önemlidir ve eminim Lübnan hükümeti olayın faillerini bulup gerekeni yapacaktır. ‘’ dedi.

Lübnan’a başarı vee esenlikler dileyen Cihangiri, mevcut şartlarda Lübnan aleyhine her hangi bir ambargonun zalimce ve gayri insani olarak nitelendirerek, İran’ın ilk yardımlarının Kızılay vasıtası ile gönderildiğini söyledi.

Lübnan Başbakanı da İran’ın her zaman ülkesine yaptığı yardımları takdir ederek, ülkesinde bir facia ile karşı karşıya olduklarını fakat Lübnan’ın bunun karşısında diz çökmeyeceğini ve ayakları üstünde duracağını söyledi.

İran’ın yardımlarına teşekkür eden Diyab, dünkü faciada 150 ölü ve 4000’e yakın yaralı olduğunu fakat dostların yardımı ile olay öncesi duruma dönmeyi temenni ettiklerini söyledi.

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2012