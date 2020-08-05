Kalibaf: Lübnan'la iş birliği yapmaya ve bu ülkeye insani yardım göndermeye hazırız

İslami Şura Meclisi açık oturumundan önce konuşan Kalibaf, dün gece Beyrut'ta yaşanan olayla ilgili İran halkının yaralı Lübnan halkının yanında yer aldığını kaydederek, 'Hepimizin yüreği dün gece Beyrut'ta yaşanan olaydan dolayı kederle doldu' diye konuştu.

Lübnan halkı, devleti ve parlamentosuna başsağlığı dileğinde bulunan Kalibaf, 'Bu olaydan dolayı başta Hizbullah mücahitleri ve Direniş Lideri kardeşim Hasan Nasrullah'a başsağlığı, yaralılara acil şifalar ve başta sabırlı Beyrut halkı olmak üzere kurbanların yakınları ile bütün Lübnan halkına sabırlar diliyorum' diye belirtti.

İran'ın daima olduğu gibi Lübnan'la iş birliği yapmaya ve bu ülkeye insani yardım göndermeye hazır olduğuna değinen Kalibaf, 'Bunun gerçekleşmesi için İranlı ve Lübnanlı yetkililerin yanınd olacağız. Bunun için de Kızılay Cemiyeti ile yardım kuruluşlarını Beyrut'ta yaşanan olaydaki kardeşlerimize yardım çağırıyoruz' diye ekledi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün akşam büyük bir patlama meydana geldi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, patlamaya, altı yıldır liman bölgesinde yeterli güvenlik önlemi alınmadan tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan Salı gecesi yaptığı açıklamada, patlamada 100 kişinin öldüğünü, 4 binden fazla kişinin ise yaralandığını belirtti.

Lübnan'daki Kızılhaç Genel Müdürü George Kettani yerel basına yaptığı açıklamalarda "Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Her yerde yaralılar ve ölüler var" dedi. Kentte kan bağışı çağrısı yapıldı.

Arama kurtarma ekipleri enkazlardaki çalışmalarına devam ediyor ve ölü sayısının artabileceği ifade ediliyor.

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