Nasrullah: Kudüs Günü, İran’ın Filistin konusuna bağlılığının göstergesidir

Kudüs Günü dolaayısıyla bir video mesajı yayınlayan Nasrullah, mesajınnda Şehit Şüleymani’nin şahadetine deüinerek kendisinnin Kudüs şehidi olduğunu ve kendisinin direnişin bölgedeki elsenlerinden olduğunu söyledi.

Nasrullah, Şehit Kasımi’nin yoluna devam edeceklerini ve onun hedeflerini gerçekleştireceklerini ifadde ederek, Şehit Kasımi’nin öğrettikleri gibi bu yolda hareket edeceklerini söyledi.

Kudüs meselesi ve onun yolunda cihadın en önemli vaciplerden olduğunu ve tüm baskılar ve ödenen bedellere rağmen ondan vazgeçilemeyeceğini söyledi.

Direni, safının yok edilmesi için düşmanın komplolarının hezimete uğradığını belirten Nnasrullah, direniş cephesinin Kudüs eekseninde toplanmasının Filistin’i inzivaya itme çabasının yenilgiye uğradığını gösterdiğini söyledi.

Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesinin İslam Ümmetinin istemi olmadığını ifade eden Nasrullah, bu konunun daha önce tutumlarınnı gizleyenlerin ve bugün bu tutumlarının açığa çıkanlara ait olduğunu söyledi.

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2012