24 May 2020 17:38
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News Code: 83799350
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Ruhani, Lübnan halkının Direnniş Bayramıı yıldönümünü kutladı

Ruhani, Lübnan halkının Direnniş Bayramıı yıldönümünü kutladı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Lübna Cumhurbaşkanı Mişel Avn’a bir mesaj göndererek, Direniş Bayramının yıldönümünü kutladı.

Ruhani mesajında Lübnan halkının Siyonist işgalciler aleyhindeki gurur verici zafer yıldönümü kutladı.

Ruhani mesajında, ‘’Lübnanı kadınlar ve erkekleri dirennişi ile gerçekleşen bu tarihi zafer, tüm Lübnan halkının göğüsünde parlayan bir onnur madalyasıdır ve bu zader zorbalık, tecavüz ve işgal ile mücadelenin sonnunun zafer ve ilahi vadennin tahakkuk ettiğini gösterdi. ‘’ dedi.

Ruhani, ‘’ Şüphesiz Lübnan halkının o ülke hükümeti, ordüsü ve direniş sayesindeki birlik ve beraberliği Lübnan’ın Siyonist düaman karşısında ve düşman komplolarınna karşı kazandığı zaferlerde önemli olmaktadır ve Lübnan hakının bu stratejik seçimini unutmayacağına inanıyırum ‘’ diye yazdı.

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2012

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