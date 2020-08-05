Cumhurbaşkanı Ruhani: İran, Lübnan'a tıbbi yardım ve sağlık yardımları göndermeye hazır

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'a bir mesaj gönderen Ruhani, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Beyrut limanındaki korkunç patlama ve ülke vatandaşlarının ölümüne ve yaralanmasına yol açan bu trajik olay, derin keder ve üzüntülere neden oldu. İran ulusu ve İran İslam Cumhuriyeti Devleti adına, ölenlerin ailelerine yürekten başsağlığı dileklerimi ifade ederken, yaşanan bu trajedi için dost ve kardeş Lübnan halkına ve size başsağlığı diliyor ve hayatını kaybedenlerin mekanları cennet olmasını ve yaralılara sağlık ve acil şifalar diliyorum’ diye belirtti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ‘İran İslam Cumhuriyeti Devleti, insani yardım doğrultusunda, tıbbi ve farmasötik yardım göndermeye ve yaralıların tedavisini duyurmaya ve diğer gerekli tıbbi yardımlara hazır olduğunu ilan ederek, bu olayın boyutlarının en kısa sürede belirleneceğini umuyor’ diye ekledi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün akşam büyük bir patlama meydana geldi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, patlamaya, altı yıldır liman bölgesinde yeterli güvenlik önlemi alınmadan tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan Salı gecesi yaptığı açıklamada, patlamada 100 kişinin öldüğünü, 4 binden fazla kişinin ise yaralandığını belirtti.

Lübnan'daki Kızılhaç Genel Müdürü George Kettani yerel basına yaptığı açıklamalarda "Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Her yerde yaralılar ve ölüler var" dedi. Kentte kan bağışı çağrısı yapıldı.

Arama kurtarma ekipleri enkazlardaki çalışmalarına devam ediyor ve ölü sayısının artabileceği ifade ediliyor.