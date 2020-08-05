İran Kızılayı'ndan Lübnan'a ilaç, gıda paketleri ve tıbbi malzeme sevkiyatı

İRNA’ya konuşan Muhammed Nesiri, ’4 Ağustos 2020 Salı akşamı Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından, Kızılay Cemiyeti onlarca Lübnanlının ölümü ve yaralanması ardından insani amaçları için ilk aşamada, ilaç ve tıbbi malzemelerin yanı sıra 72 saatte 9 ton ağırlığında 2 bin gıda paketi Lübnan'a gönderildi. Kızılay bir RDH hastanesi kuracak ve genel pratisyenler, ortopedistler, anestezistler ve ameliyathane uzmanları, çocuk doktorları, nörologlar, hemşireler, ameliyathane uzmanları ve saha hastanesi uzmanları dahil olmak üzere Lübnan'a bir sağlık ekibi gönderecek’ dedi.

Kızılay Derneği Sözcüsü, ’Bu sağlık ekibi, bu akşam Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gidecek uçakla 22 sağlık görevlisinden oluşuyor. İran Kızılay Derneği'nin bu insani yardım sevkiyatı, Lübnan Kızıl Haç başkanı George Kataneh'in Beyrut patlama mağdurlarına insani yardım ihtiyacı için talebi üzerine yapılmaktadır’ diye belirtti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün akşam büyük bir patlama meydana geldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, patlamada en az 100 kişi öldü ve 4 bin kişi yaralandı.

Lübnan Yüksek Savunma Konseyi, Çarşamba sabahı Michel Aoun başkanlığındaki olağanüstü toplantıda üç günlük yas ilan edip ülkedeki hükümet dairelerinin kapatıldığını duyurdu.

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