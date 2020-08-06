Ruhani: İran devleti ve milleti Lübnan halkının yanında olacaktır

Ruhani, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile yaptığı telefon görüşmesinde İran devleti ve milletinin Lübnan halkının acılarını paylaştığını belirterek, Beyrut Limanı faciasının İran halkını acıya boğduğunu belirtti.

Ruhani, İran Dışişleri ve Sağlık Bakanlıkları ile Kızılay Başkanının Lübnanlı meslektaşları ile sürekli temas halinde olduklarının kararlaştırıldığını belirterek, bu şekilde Lübnan’ın ihtiyaçlarına en hızlı şekilde karşılık verileceğini söyledi.

Ruhani, Lübnan milletinin ne zaman ve hangi şartta ihtiyaç duyduğunda İran’ın her zaman yanında olacağını ve birlikteliğini esirgemeyeceğine vurgu yaptı.

Avn da Lübnan milletinin her zaman İran devleti ve milletinin sevgisine mazhar olduğunu belirtti.

Avn, olayın tüm boyutlarını incelenip, hasar tespitinin zaman alacağını fakat tarihin her zaman Lübnan’ın ihtiyaç duyduğunda İran milletinin yanında olduğunu gösterdiğini söyledi.

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2012