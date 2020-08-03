İran günlük 75 milyon metreküp doğalgaz ihraç ediyor

Türkmenistan sınırında yer alan Rezevi Horasan ilinin merkezi Meşhed'de düzenlenen bir açılış töreninde konuşan Zengene, 'Ruhani Hükümeti'nden önce 14 bin köye doğalgaz ulaştırılmıştı, ancak 2013 yılından beri bu köy sayısı 30 bini geçerek yılsonunda 33 bin köy doğalgaz hizmetinden yararlanacak' diye konuştu.

Köyde yaşayan nüfusun yüzde 88'inin doğalgaz kullanabildiğine dikakti çeken Zengene, İran'ın toplam nüfusunun yüzde 95'inin doğalgaz hizmetinden yararlanabildiğini ifade etti.

Daha önce yaptıkları planlamalarda ülke nüfusunun yüzde 95'inin doğalgaz hizmetinden yararlanmayı hedeflediklerini belirten Zengene, 'Ancak gelecek yılsonuna kadar bu rakamı bile geride bırakacağız. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir doğlgaz hizmeti yoktur. Bu da halkımızın iyice hissettiği önemli bir altyapıdır' değerlendirmesinde bulundu.

Köylere doğalgaz ulaştırmanın yüzbinlerce kişiye istihdam imkanı sağladığının altını çizen Zengene, 'Tüm teçhizat, İran yapımıdır ve müteahhütler de İranlıdırlar. Petrol sanayi en zor koşullarda bile ayakta ve petrol sanayiindeki planlar, korona ve yaptırım döneminde olmamıza rağmen kapanmadığı gibi, yeni planlarımız da devrededir' diye ekledi.

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