İran metanol sanayii yerli teknoloji ile gelişecek

Önümüzdeki 3 yıl içinde ülkemiz, dünya metanol üretimindeki payıın yüzde 54'e çıkararak bu alanda dünyanın bir numarasına dönüşecek ve yıllık 19 milyon ton metanol üretecek.

Bu artışla Çin ve ABD'yi geride bırakacak İran, petrokimya ve metanol sanayiinde kullanılan ekipman ve teçhizatın teknolojisini yerelleştirmeyi kendine düstur edinmiştir.

Bundan önce İran petrokimya tesisleri, daha çok yabancı teknoloji ile yapılıyor ve karmaşık cihazlar da genel olarak yurt dışından ithal ediliyordu. Ancak ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinden sonra devreye koyduğu yaptırımlar sonrası, teknoloji ile birlikte cihazların yapımının da ülke içinde üretilmesine çalışıldı ve halihazırda petrol ve doğalgaz projelerinin birçoğunda, yerli üretimin payı yüzde yüzü bile bulmaktadır.

Bazı petrokimya ve petrol teçhizatının ülke içindeki üretimi daha karmaşık ve zordur. Bunlardan biri de metanol kulesidir. 70 metre uzunlığa, 7 metre çağa ve 400 ton ağırlığa sahip bu kule, yurt dışından ithal edilmektedir.

Ancak Petrol Bakanlığı'ndan yapıan açıklamaya göre İran bu kuleyi yapma teknolojisini elde etmiş ve yıllık 3-5 milyon dolar döviz tasarrufu sağlamıştır.