İran'ın kırsal nüfusunun yüzde 86'sı doğalgaz kullanıyor

Kazvin'in Rudbar Alamut bölgesindeki Kelaye Müellim Kültür Evi'nin açılış töreninde konuşan Ümit, ’İslam Devrimi'nin başlangıcından bu yana, kırsal alanda büyük işler yapıldı. Günümüzde köylerin koşulları, hiçbir şekilde geçmişle karşılaştırılamaz’ dedi.

Bugün İran'ın 22 milyon kırsal nüfusunun yüzde 95'inin 20’den fazla hanenin bulunduğu köylerde yaşadığını ve yüzde 100’ünün elektrikten yararlandığını ifade eden Ümit, 'Ülkedeki köylerin yaklaşık yüzde 78'i sağlıklı içme suyu şebekesini kullanmaktadır. Tüm köyler Sağlık Şebekesi ve Eğitim Merkezleri'nin sunduğu hizmetleri kullanabiliyor.’ diye ekledi.