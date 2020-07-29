İran Devrim Muhafızları dünyada ilk defa yerin derinliğinden balistik füze fırlattı

Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda düzenlenen Büyük Peygamber-14 tatbikatı sırasında konuşan General Hacızade, 'Devrim Muhafızları'nın tatbikatları genelde inovasyonlar içerir ve bu tatbikat sırasında ilk defa dünya çapında, yerin derinliğinden balistik füzeleri fırlatmayı başardık' diye konuştu.

Genel platform ve teçhizat kullanmadan yer altında gömülü füzelerin yeri delerek önceden belirlenen hedefleri büyük bir doğrulukla tutturarak yok ettiğini kaydeden Generl Hacızade, 'Füze savunma sistemini delerek düşmanın hava savunma sistemlerini imha etmesi, yeni bir hareketti. Bu tatbikatta ilk defa savunma sistemi yerleştirerek anti radar füzelerle onları hedef aldık. Ayrıca SİHA'larımız uzaktan belirlenen hedefleri ve özellikle ABD uçak gemisinin maketini hedef aldı. Bu tatbikatta Devrim Muhafızları'na ait Sukho-22 savaş uçakları, kanatlı füzeleri uzak menzilden hedef alarak yok etti' diye belirtti.

General Hacızade konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Hava Kuvvetlerimizde bulunan füze, savunma, iha ve diğer olanaklarımızla Deniz ve Kara Kuvvetlerimizle birlikte askeri gücümüzü geliştirmekteyiz. Bunun sonucu da İran'ın tam güvenliğidir. Elimizdeki olanaklarla Fars Körfezi, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'ndaki herhangi bir düşman noktayı hedef alabiliriz.'

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