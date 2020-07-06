Tahran, İRNA-İlyuşin uçağının simülasyonunun açılış töreni, General Muhammed Hüseyin Dadres, Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı General Aziz Nesirzade ve Devrim Muhafızları Ordusu Kendi Kendine Yeterlilik Cihadı Dairesi Başkanı General Mahmud Cihangir'in katılımıyla İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri Karargahı'nda yapıldı. Bu simülatör Kutsal Savunma Haftası sırasında faaliyete geçecek. Fotoğrafçı: Asger Hamse
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İlyuşin uçağının simülasyon töreninden kareler
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