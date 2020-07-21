İran Sanayi Rekabet Performansı Endeksi'nde bölgedeki 24 ülke içinde 8. sırada

Sanayi, Ticaret ve Maden Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, BM Sanayi Kalkınma Kurumu UNIDO tarafından açıklanan sanayi performans endeksi, ülkelerin ekonomilerini sanayi performans açısından değerlendirmektedir.

Bu endekste bir ülkenin sanayi mallarının üretim ve ihracat gücü gibi göstergeler analiz edilir.

Bu endeks ayrıca ülkelerin ulusal ve uluslararası piyasalarda yer almak için gerekli kapasitelerini ve katma değeri yüksek faaliyetlerini mercek altına alır.

Almanya, Çin, Güney Kore ve ABD 2017 ve 2018 yıllarında dünyada sanayi rekabet endeksinde ilk 4 sırada yer alırken, İran da bölgemizde yer alan 24 ülke arasında 8. konumda kendine yer buldu.

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