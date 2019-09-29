Culfa'da Uluslararası Serbest Bölgeler Konferansı düzenlenecek

1. Uluslararası Ülke Kalkınmasında Serbest Bölgelerin Rolü Konferansı Sekreteri yaptığı açıklamada, 'Uluslararasın ticaretin önemi, serbest bölgelerin bu alanı kolaylaştırılması ve ülkelerin ekonomilerini geliştirme ve kalkındırmaya sağladıkları katkılar göz önünde bulundurulduğunda, Aras Serbest Bölgesi bu konferansı düzenleyerek, serbest bölgelerdeki fırsatlarla sorunları incelemeye alacak' dedi.

1. Uluslararası Ülke Kalkınmasında Serbest Bölgelerin Rolü Konferansı, ekonomi-yönetim, sosyal, kültürel ve güvenlik, imar, bölgesel-turizm gelişme ve sanayi ile teknoloji alt başlıklarında düzenlenecek.

18 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşecek bu konferansa son makale gönderme tarihi 7 Ekim olarak açıklandı.

70 bin hektar büyüklükteki Aras Serbest Bölgesi, Doğu Azerbaycan ilinin merkezi Tebriz'in 130 kilometre kuzeybatısında Aras nehrinin kıyısında yer alıyor ve Culfa şehri bu bölgenin merkezi sayılır.