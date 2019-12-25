İran'da düzenlenen uluslararası sanayi fuarlarına Türkiye'den katılım

Dün İran'ın güneyinde yer alan Şiraz kentinde 10. Uluslararası İnşaat Malzeme ve Teknolojileri Fuarı ile 4. Uluslararası Asansör, Elektrikli Merdiven ve Yan Sanayi Fuarı faaliyete başladı.

Bu fuarlara Türkiye, Çin, İtalya, Almanya, Kanada, Tayvan, Ukrayna ve Japonya'dan da temsilciler katıldı.

Fuarların düzenlendiği sırada çeşitli konularda çalıştaylar da düzenlenmektedir.

Öte yandan İsfahan'da 13. Uluslararası Teksitl Sanayi Fuarı 24 Aralık günü açıldı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından toplam 58 firma, teksitl sanayi alanında en son ürünlerini bu fuarda görücüye çıkarmaktadır.