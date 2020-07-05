350 bilgi tabanlı şirketten geçen yıl 741 milyon dolarlık ihracat

İRNA’ya konuşan Bedri, ‘Ülkenin ihracat yapısı ile bilimsel, araştırma ve teknoloji yapısı arasında sürekli ve dinamik etkileşim, bilgiye dayalı ürünlerin ihracat altyapısının geliştirilmesi ve bu şirketlerin adil olmayan ambargolar döneminde petrol dışı ihracat potansiyelinin artırılması, İran Ticaret Geliştirme Kurumu'nun en önemli hedeflerinden biridir’dedi.

Ekonomik refah ve Direniş Ekonomisi'nde bilgi tabanlı ürünlerin kapasitelerinden yararlanmanın önemine dikkat çeken Bedri, ’Yerli bilimsel ve araştırma gücüne dayanarak, araştırma ve geliştirme sonuçlarını ticarileştirip genel olarak, yaratıcılık ve yeniliğin ihracat yapısına kaynaşması ve aktarılması, ülke ihracatının dönüştürülmesinde ve iyileştirilmesinde etkili olabilir’ ifadesini kullandı.

Bilgi tabanlı şirketlerin ihracat kapasitelerine işaret eden Bedri, ’Geçtiğimiz yıl bu alanda 350 bilgi tabanlı şirket tarafından 741 milyon dolardan fazla ihracat gerçekleşti. Bu alandaki en büyük ihracat pazarlarını sırasıyla 152 milyon dolarla Irak, 70 milyon dolarla Rusya, 61 milyon dolarla Afganistan ve 56 milyon dolarla Suriye oluşturdu’ diye belirtti.

Geçen yıl dolar değerine göre en fazla ihracata sahip alan sektörlere değinen Bedri, ’kimyasallar 186 milyon dolar, ilaç sektörü 152 milyon dolar, mineraller 99 milyon dolar, bilgi teknolojisi ve dijital içerikler 50 milyon dolar ve polimetrik malzemeler 48 milyon dolarla geçen yıl en büyük ihracat kalemleriydi’ diye ekledi.

İhracat sorunlarını incelemek amacıyla bilgi tabanlı ürünlerini ihraç etmek için ulusal kalkınma tablosu düzenlemek, ihracat ve ithalat düzenlemeleri (sipariş kaydı) ile ilgili eğitim kursları düzenlemek ve iş heyetlerini kabul etmek ve göndermek, bu sene İran Ticaret Geliştirme Kurumu'nun ana programlarındandır.