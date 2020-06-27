İran ve Türkiye sınır muhafızları komutanlarından sınır iş birliğine vurgu

İran Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhutiyeri arasındaki dostluk ve kardeşliğinin altını çizerek, 'Yeni dönemde ortak sınırların güvenliğinin artırılması için güvene dayalı karşılıklı iş birliği ile koordinasyonun sürdürülmesini umuyoruz' dedi.

Daha önceki İran Sınır Muhafızları Komutanı General Kasım Rızayi döneminde iyi başarılar elde edildiğine dikkati çeken Orgeneral Çetin, 'Bu başarıların yeni komutanla iş birliğin sürdürülmesi için bir başlangıç olmasını ve her iki taraf için değerli hizmetlerin sunulmasına neden olmasını diliyorum. İki ülke üst düzey yetkililerinin iş birliği ile taraflar arasındaki dostlukla kardeşliğin pekişmesini ve iki ülkenin başarılara kavuşmasını umuyorum' değerlendirmesinde bulundu.

Orgeneral Çetin ayrıca General Guderzi'ye yeni görevinde başarılar diledi.

İran Sınır Muhafızları Komutanı General Ahmed Ali Guderzi de bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, iki ülkenin iş birliğinin devam etmesine vurgu yaparak, 'İki ülke arasındaki sınır iş birliğininin geliştirilmesi, büyük İran ev Türk halklarının asayişi ile güvenliğinin sağlanmasında öneli rol oynuyor' dedi.

Bingöl ilindeki depremzedelere yardım ederken bir Türki sınır muhafızının şehit düşmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren General Guderzi, 'Sınırda herhangi bir sorunun yaşanması durumunda iki ülke sınır muhafızları, telefonla veya yüz yüze görüşerek, sorunları çözmek zorundadır. İki ülke sınır muhafızlarının dönem dönem düzenlediği toplantı ve görüşmelerin devam etmesinden yanayız' diye ekledi.

İran ile Türkie ortak sınırlarının uzunluğu 500 kilometreyi bulmaktadır.