Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanı ve Sağlık Bakanı’nın katılımıyla İran'da insülin üretimi başladı

Yaptırımların artması nedeniyle, insülin gibi bazı ilaçların ve tıbbi ekipmanların ithalatı, İranlı bir teknoloji şirketi, bu ilacı üretmeye itti.

Bir İran şirketinin araştırma ve geliştirme departmanında üç yılı aşkın araştırması sonucu üretilen insülin sayesinde, döviz ve sermaye çıkışlarını önlenebilir.

Cumhurbaşkanlı Bilgi ve Teknoloji Başkanı Sorena Settari bu törende yaptığı açıklamada, ’Şu anda, tıp alanındaki en yüksek döviz çıkışı, insülin ithalatı ile ilgilidir. Bugünkü üretim ilk adımdır. bu ürün serisinin lansmanı ile birlikte stratejik ilaçların yerelleştirilmesine yeni bir sayfa açılacak ve ülkenin kendi kendine yeterlilik sepetine daha fazla farmasötik ürün eklenecek’ dedi.

Sağlık Bakanı Said Nemeki de yaptığı açıklamada, ’Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanı’nın teknoloji ekosistemi ve yenilik oluşturmak ve gelişmek için çalışmaları övgüye değerdir. Bu alandaki bilgi tabanlı ve teknoloji şirketlerinin yardımıyla yerli ilaç üretimini %30 oranında artırmayı başardık’ ifadesini kullandı.