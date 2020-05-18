İlk uluslararası Hür Filistin şiir toplantısı düzenleniyor

Koronavirüs nedeni ile toplantı İran’ın dört bir yanından şairlerin katılımıyla ve Sanat Merkezi ve İslam Propaganda Örgütü ile işbirliği içinde internet ortamında gerçekleşecektir.

İslam Propaganda Örgütü'nün halkla ilişkiler sorumlusu Maceddin Moallemi yaptığı açıklamada, ‘’Koronavirüsün yayılması bu sene İsrail aleyhinde haykırılacak nefretin Kudüs Gününde haykırılmasını sınırlandırdığından dolayı, sanatçıların kapasitelerinden bu yönde kullanılması kararlaştırılmıştır. ‘’ dedi.

Birçok şairden şu ana kadar destek gördüklerini ve daha sonra Meşhed kentinde toplantının devam edeceğini belirten Moallemi, toplantı için yabancı şairlerden de yararlanmak istediklerini söyledi.

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2012