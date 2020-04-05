İran kivi ihracatından 82 milyon dolar elde etti

6. Kalkınma Programı çerçevesinde 2500 hektarlık kivi arazisinin yenilenmesini hedeflediklerini ifade eden Celili Mukaddem, 'Geçen yıl bu önemli proje 500 hektardan fazla kivi arazisinde uygulandı veya uygulamaktadır' dedi.

Son resmi istatistiklere göre, ülkenin kivi üretiminin yaklaşık 360 bin ton olduğunu bildiren Celili Mukaddem, bunun yaklaşık 12 bin 400 hektarlık bir tarım arazisi üzerinde üretildiğini belirtti.

Tarım Cihadı Bakanlığı Tropikal ve Yarı Tropikal Meyveler Bölümü Genel Müdürü Celili Mukaddem ayrıca, bu ürünü üreten illerin Mazandaran, Gilan ve Gülistan olduğunu ve kivinin fiyatının 70 sent olduğunu açıkladı.

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