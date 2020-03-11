İran filmi, Amerikan festivali ödülünü kazandı

Her yıl Birleşmiş Milletler gözetiminde 6-8 Mart tarihleri arasında Florida'da düzenlenen 21. Uluslararası ABD Kadınları Gözünden Film Festivali'nde elde edilen gelir, çalışan kadınları desteklemeye ayrılıyor.

Sürücü Kursu şimdiye kadar birçok uluslararası festivale katılmış ve Ermenistan Festivali'nden En İyi Kısa Film Ödülü ile İrlanda Festivali'nde En İyi Film, İngiliz Festivali'nden En İyi Kısa Film Ödülü ve San Francisco Festivali'nden En İyi Kadın Oyuncu Ödülü dahil birçok ödüle değer görülmüştür.

Filmin oyuncu kadrosunda Linda Kiyani'nin yanı sıra Alirıza Sanifer, Salar Hamse ve Sanaz Misbah da yer aldı.