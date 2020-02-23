İran Milli Kılıç Takımı çeyrek finalde

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Dünya Eskrim Şampiyonası'na katılan İran Milli Kılıç Takımı sabre dalında, bugün Japonya'ya karşı 45-28 galibiyet ile çeyrek finale yükseldi.

İran Milli Kılıç Takımı sabre dalında Ali Pakdamen, Muctaba Abedini, Muhammed Rehberi ve Muhammed Futuhi'den oluşuyor.

İran Milli Kılıç Takımı'nın yarı finale yükselmesi için Alman ile Gürcistan maçının galibi ile mücadele etmesi gerekiyor.

Polonya'da düzenlenen Dünya Eskrim Şampiyonası, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Eleme Turu olarak düzenlenmektedir.

Dünya Eskrim Federasyonu'nun açıklamasına göre Abedini, sabre eskrim dalında dünyanın en iyi 10. sporcusu seçildi. Abedini dün Polonya'da düzenlenen Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Fransız rakibine yenilerek elendi.

İran Milli Kılıç Takımı kaptanı Muctaba Abedini, Dünya Eskrim Federasyonu'nun açıkladığı son sıralamaya göre dünyanın en iyi 10 eskrimcisinden biri olarak seçildi.