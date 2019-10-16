İran-Hindistan dostluğu stratejik ve köklüdür

Sırbistan'ın başkentş Belgrad'da düzenlenen Dünya Parlamentolararası Birliği 141. Toplantısı sırasında Hintli mevkidaşı Om Birla ile görüşen Laricani, 'Terör önemli bir sorundur ve birlikte çalışırsak, bazı ülkelerin çifte standartlarına rağmen bu sornu çözebiliriz’ diye konuştu.

Laricani ayrıca, ‘İran-Hindistan ticaret ilişkilerinin genişlemesi için hükümet yetkilileri arasında kesin ve teknik müzakerelerin yapılması gerekiyor' ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkileri arttırmak için daha fazla adım atılmalıdır

Hindistan Parlamento Başkanı Om Birla da bu görüşmede yaptığı açıklamada, ‘İran ve Hindistan arasındaki kültürel, dini ve geleneksel ortaklıklar çok önemlidir. İki ülke arasındaki ilişkileri arttırmak için daha fazla adım atılmalıdır’ ifadesine yer verdi.

Om Birla konuşmasını şöyle sonlandırdı:

'Bölgedeki terörizmi ortadan kaldırmak ve kınamak ve özellikle parlamenter diplomasi kapasitesini geliştirmek ve güven arttırma sorumluluğumuz vardır.'

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