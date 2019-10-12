12 Eki 2019 18:20
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13. Seul Film Festivali Özel Ödülü İran'dan Sürücü Kursu'na verildi

13. Seul Film Festivali Özel Ödülü İran'dan Sürücü Kursu'na verildi

Tahran, IRNA- İranlı kadın yönetmen Merziye Riyahi'nin yönettiği 'Sürücü Kursu' isimli kısa film, 13. Seul Kadın Filmleri Festivali'nin Özel Ödülü'ne değer görüldü.

Seul Kadın Filmleri Festivali, dünya genelinde kadın film yapımcı ve yönetmenlerinin eserlerinin yarıştığı bir platform haline gelmiştir.

Seul Kadın Filmleri Festivali Jüri Heyeti, Sürücü Kursu'nun mümtaz bir eser olarak akıcı bir anlatıma sahip olduğu için Özel Ödül'e değer görüldüğünü aktardı.

Sürücü Kursu daha önce Ermenistan, İrlanda, İngiltere, ABD ve İtalya'da düzenlenen çeşitli film festivallerinde yaruşmış ve ödüller elde etmiştir.

Güney Kore'de düzenlenen 13. Seul Kadın Filmleri Festivali, 2-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti.

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