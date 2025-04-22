Hürmüzgan eyaletinde yakıt kaçakçılığı yapan 2 yabancı tankere kesin hapis ve para cezası verildi

Mucteba Kahremani, bugün yaptığı açıklamada " 10 Nisan 2025 tarihinde Yargı Erki Başkanı'nın Yüksek Yargı Konseyi'nde verdiği talimatlar doğrultusunda, yakıt kaçakçılığı davalarının nihai sonuca ulaşana kadar takip edilmesi ve enerji taşıyıcıları dengesizliği sorununun çözülmesi için hükümete destek olunması amacıyla, Hürmüzgan Eyaleti'nin karada ve denizdeki tüm bölgelerinde yakıt kaçakçılığı yollarının tıkanması ve ulusal kaynakların yağmalanmasının önlenmesi için operasyonel faaliyetler yoğun şekilde sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

Kahremani sözlerine "Suçluların eylemleri ve ele geçirilen miktar açısından benzersiz olan bu davada, Bumusa Adası yakınlarındaki Fars Körfezi'nin güney sularında milyonlarca litre kaçak yakıt taşıyan 2 yabancı tanker tespit edilerek el konulmuş, soruşturma tamamlandıktan ve yasal süreçler işletildikten sonra yetkili mahkeme şeri ve yasal hükümler uyarınca sanıklar hakkında mahkumiyet kararı vermiş ve bu karar Hürmüzgan Eyaleti Temyiz Mahkemesi tarafından onanmıştır." diye ekledi.

Kahremani, "İlk derece mahkemesi ve temyiz mahkemesi tarafından verilen kesin karar uyarınca, toplam 34 yabancı uyruklu mürettebatı bulunan 2 yabancı tankere el konulmasına karar verilmiş olup bu karar şu anda infaz aşamasındadır. Mahkeme, bu tankerlerden birinin taşıdığı 4 milyon 250 bin 94 litre organize yakıt kaçakçılığı davasında gemi kaptanı, birinci zabit ve ikinci zabit olmak üzere üç sanık hakkında mahkumiyet kararı vermiştir. Her biri 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ele geçirilen petrol ürünlerine el konulmuş ve toplamda ele geçirilen malın üç katı olan 4 trilyon 300 milyar riyal (yaklaşık 8,6 milyon dolar) para cezasına mahkum edilmiştir." bilgisini paylaştı.

Kahremani, ikinci tankerle ilgili olarak da "Gemi kaptanı, birinci zabit ve ikinci zabit 5 yıl hapis cezası alırken, ele geçirilen petrol ürünlerine el konulmuş ve sanıklar toplamda ele geçirilen malın üç katı olan 2 trilyon 375 milyar riyal (yaklaşık 4,75 milyon dolar) para cezasına çarptırılmıştır. 2 tankerin serbest bırakılması, para cezalarının ödenmesine bağlıdır" ifadelerini kullandı.