7 Şub 2025 09:53
Journalist ID: 5630
News ID: 85743105
T T
0 Persons

Ekler

Gazze halkının onayı olmadan herhangi bir askeri giriş işgal olarak değerlendirilecek

7 Şub 2025 09:53
News ID: 85743105
Gazze halkının onayı olmadan herhangi bir askeri giriş işgal olarak değerlendirilecek

Tahran, İRNA - Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Sözcüsü Hazım Kasım, perşembe gecesi yaptığı açıklamada, "Filistin halkının onayı ve isteği olmadan Gazze Şeridi'ne giren herhangi bir askeri güç, işgalci bir güç gibi muamele görecektir." açıklamasında bulundu.

"Trump'ın planı Filistin halkını yenemez ama bu planı yenebilecek olan bizim halkımızdır" diyen Kasım "Trump'ın Filistinlileri sınır dışı edeceği yönündeki açıklamaları Amerikan yetkilileri tarafından defalarca tekrarlanmasına rağmen Filistin halkı topraklarına bağlıdır ve asla terk etmeyecektir." ifadesine dikkat çekti.
Kasım ayrıca ABD Başkanı'nın, İsrail işgalcilerinin Filistin halkına yönelik aşırıcı ve suçlu tutumlarını destekleyen açıklamalarda bulunduğunu ve Trump'ın Filistinlileri sınır dışı etme planının çelişkili ve uygulanamaz olduğunu da sözlerine ekledi.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .