"Trump'ın planı Filistin halkını yenemez ama bu planı yenebilecek olan bizim halkımızdır" diyen Kasım "Trump'ın Filistinlileri sınır dışı edeceği yönündeki açıklamaları Amerikan yetkilileri tarafından defalarca tekrarlanmasına rağmen Filistin halkı topraklarına bağlıdır ve asla terk etmeyecektir." ifadesine dikkat çekti.
Kasım ayrıca ABD Başkanı'nın, İsrail işgalcilerinin Filistin halkına yönelik aşırıcı ve suçlu tutumlarını destekleyen açıklamalarda bulunduğunu ve Trump'ın Filistinlileri sınır dışı etme planının çelişkili ve uygulanamaz olduğunu da sözlerine ekledi.
Gazze halkının onayı olmadan herhangi bir askeri giriş işgal olarak değerlendirilecek
Tahran, İRNA - Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Sözcüsü Hazım Kasım, perşembe gecesi yaptığı açıklamada, "Filistin halkının onayı ve isteği olmadan Gazze Şeridi'ne giren herhangi bir askeri güç, işgalci bir güç gibi muamele görecektir." açıklamasında bulundu.
"Trump'ın planı Filistin halkını yenemez ama bu planı yenebilecek olan bizim halkımızdır" diyen Kasım "Trump'ın Filistinlileri sınır dışı edeceği yönündeki açıklamaları Amerikan yetkilileri tarafından defalarca tekrarlanmasına rağmen Filistin halkı topraklarına bağlıdır ve asla terk etmeyecektir." ifadesine dikkat çekti.
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