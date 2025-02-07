Gazze halkının onayı olmadan herhangi bir askeri giriş işgal olarak değerlendirilecek

"Trump'ın planı Filistin halkını yenemez ama bu planı yenebilecek olan bizim halkımızdır" diyen Kasım "Trump'ın Filistinlileri sınır dışı edeceği yönündeki açıklamaları Amerikan yetkilileri tarafından defalarca tekrarlanmasına rağmen Filistin halkı topraklarına bağlıdır ve asla terk etmeyecektir." ifadesine dikkat çekti.

Kasım ayrıca ABD Başkanı'nın, İsrail işgalcilerinin Filistin halkına yönelik aşırıcı ve suçlu tutumlarını destekleyen açıklamalarda bulunduğunu ve Trump'ın Filistinlileri sınır dışı etme planının çelişkili ve uygulanamaz olduğunu da sözlerine ekledi.