4 Şub 2025 13:44
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Hamas: Son Siyonizm karşıtı operasyon, Tel Aviv'in suçlarına bir cevaptır

4 Şub 2025 13:44
News ID: 85740114
Hamas: Son Siyonizm karşıtı operasyon, Tel Aviv'in suçlarına bir cevaptır

Tahran, İRNA - Hamas Hareketi, Batı Şeria'daki yeni Siyonizm karşıtı operasyonun, Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik suçlarına bir yanıt olduğunu vurguladı.  

Hamas Hareketi, bugün (Salı) yaptığı açıklamada, bir Filistinli vatandaşın Batı Şeria'daki Siyonist rejime ait Tayasir kontrol noktasında gerçekleştirdiği Siyonizm karşıtı operasyon hakkında "Bu operasyon, Siyonist rejimin işlediği suçların ve saldırganlığının yanıtsız ve cezasız kalmayacağını göstermektedir." açıklamasında bulundu. 

Hamas, Siyonist rejimin Batı Şeria'daki halk ve Cenin, Tulkerem ve Tubas'taki kamplara  yönelik sürekli saldırılarının, Filistin halkının direncini zayıflatmayacağını vurguladı.  

Hamas, Batı Şeria halkının cihat ve direnişini överek, işgalcilere ve Siyonist yerleşimcilere karşı çatışmaların artırılması çağrısında bulundu.  

Birkaç saat önce haber kaynakları, Batı Şeria'nın Tubas şehrinin doğusunda bulunan Tayasir köyü yakınlarındaki bir Siyonist rejim kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda en az iki Siyonist askerin öldüğünü bildirdi. Ayrıca bu operasyonda en az altı kişi de yaralandı.  

Siyonist rejime ait medya organları, saldırıyı gerçekleştiren kişinin kontrol noktasındaki gözetleme kulesine sızarak üst kata kadar çıkıp oradan Siyonist askerlerle çatışmaya girdiğini belirtti.  

Bu kaynaklar ayrıca saldırıyı düzenleyen kişinin Siyonist rejim askeri üniforması giydiğini ifade etti.  

Operasyonu gerçekleştiren kişi, daha sonra Siyonist askerlerle girdiği çatışmada şehit düştü. 

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