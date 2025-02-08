8 Şub 2025 10:27
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News ID: 85744026
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Bekaî: ABD, uluslararası kurumları hedef alıyor

8 Şub 2025 10:27
News ID: 85744026
Bekaî: ABD, uluslararası kurumları hedef alıyor

Tahran, İRNA – İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî ABD’nin iç hukukunu sınır ötesinde uygulama bağımlılığının artık uluslararası kurumları hedef aldığını söyledi.

Bekaî , sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD’nin tek taraflı yaptırımlarını uluslararası kurumlara, özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) genişletmesinin, İsrail’in suçlarına ortak olmak anlamına geldiğini belirtti.  

Açıklamada "Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin, İsrail’in vahşi suçlarını soruşturduğu için yaptırıma uğraması, ABD’nin işgalci ve ırkçı rejimle uzun süredir süregelen iş birliğinde eşi benzeri görülmemiş bir alçaklıktır. İsrail, sömürgeci bir yok etme politikası doğrultusunda her türlü suçu işlemektedir." ifadeleri yer aldı. 

Bekaî ayrıca, Lahey’deki mahkemeye yönelik yaptırımların, İsrail’i tamamen cezasız bırakmaya, daha fazla suç işlemesine izin vermeye ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmeye yönelik güç suistimalinin açık bir örneği olduğunu belirtti.  

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, uluslararası toplumun bu tehdide karşı bilinçli olması ve uygun bir şekilde tepki vermesi gerektiğini de vurguladı.

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