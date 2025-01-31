Hamas Sözcüsü: İşgalcileri kırmızı çizgilerini aşmaya zorladık

Hazım Kasım, Filistin halkının efsanevi direnişi ve kahramanca mücadelesiyle bugün büyük bir zafer kazandığını belirtti.

Kasım, işgalcileri, kendi belirledikleri kırmızı çizgileri aşmaya ve müebbet hapis cezasına çarptırılan esirleri serbest bırakmaya zorladıklarını vurguladı.

Hamas Sözcüsü, yapılan anlaşmanın uygulanmasında işgalcilerle tamamen eşit şartlarda hareket ettiklerini ve onları esir takası sürecini sürdürmeye mecbur bıraktıklarını ifade etti.

Ayrıca, esir değişimi operasyonunu tamamen yıkıma uğramış Cibaliye Kampı'nda gerçekleştirdiklerini belirterek, Filistin halkının her bir karış toprağına sahip çıktığını ve asla topraklarını terk etmeyeceklerini dünyaya ilan ettiğini söyledi.