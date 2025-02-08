Devrim Lideri: ABD'nin tehditleri İran halkı ve yetkilileri üzerinde hiçbir etki yaratmaz

Hamas'ın liderlik konseyi başkanı ve üyeleri bu sabah İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney ile bir araya geldi.

Görüşmenin başında Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş, Gazze'deki büyük direniş zaferini tebrik ederek, "Gazze direnişinin zafer günlerinin İslam Devrimi'nin yıl dönümüyle kesişmesini hayırlı bir işaret olarak görüyoruz ve umuyoruz ki bu eşzamanlılık, Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne zemin hazırlar" dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hiyye de Gazze'deki direniş zaferini kutlayarak, "Bugün huzurunuza başımız dik bir şekilde geldik ve bu büyük zafer, bizimle İran İslam Cumhuriyeti'nin ortak zaferidir" ifadelerini kullandı.

Ayetullah Hamanei, görüşmede Gazze'nin şehitlerini ve özellikle şehit İsmail Haniye’yi anarak, Hamas liderlerine hitaben "Yüce Allah, size ve Gazze halkına izzet ve zafer ihsan etti ve Gazze'yi, 'Nice az topluluklar vardır ki, Allah’ın izniyle büyük ve güçlü topluluklara galip gelir' ayetinin bir örneği haline getirdi." dedi.

Devrim Lideri "Sizler Siyonist rejimi ve aslında ABD'yi yendiniz ve Allah'ın lütfuyla onların hiçbir hedefine ulaşmasına izin vermediniz" derken, Gazze halkının bir buçuk yıllık direniş sırasında çektiği acılara değinerek, "Tüm bu acı ve fedakârlıkların sonucu, nihayetinde hakkın batıla karşı zaferi oldu ve Gazze halkı, direnişe gönül veren herkes için bir örnek haline geldi" ifadelerini kullandı.

Devrim Lideri, Hamas müzakerecilerine teşekkür ederek yapılan anlaşmayı büyük bir başarı olarak nitelendirdi ve "Bugün tüm İslam dünyasının ve direniş destekçilerinin görevi, Gazze halkının acılarını hafifletmek için onlara yardım etmektir" dedi.

Ayetullah Hamaney, kültürel çalışmaların planlanması, mevcut medya faaliyetlerinin sürdürülmesi, askeri işlerle birlikte Gazze'nin yeniden inşasının önemine vurgu yaparak, "Direniş güçleri ve Hamas, propaganda ve medya alanında çok başarılı bir performans sergiledi ve bu yöntem devam ettirilmelidir" dedi.

Devrim Lideri, imanı direniş cephesinin ana silahı olarak nitelendirerek "Bu iman sayesinde İran İslam Cumhuriyeti ve direniş cephesi, düşmanları karşısında asla zayıflık hissetmiyor" ifadelerini kullandı.

Ayetullah Hamaney, ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti ve İran halkına yönelik son tehditlerine değinerek "Bu tür tehditler, halkımızın, yetkililerimizin, ülke aktivistlerinin ve gençlerin zihniyeti üzerinde hiçbir etki yaratmaz" dedi.

Ayrıca "Filistin'i savunma ve Filistin halkına destek verme meselesi, İran halkı için sorgulanabilir bir konu değildir; bu, çözülmüş bir meseledir. Filistin meselesi bizim için temel bir meseledir ve Filistin'in zaferi de bizim için kesin bir konudur" dedi.

Son olarak, "Nihai zafer, Filistin halkının olacaktır. Yaşanan olaylar ve iniş çıkışlar asla şüpheye neden olmamalıdır. Tam tersine, iman ve umutla ilerlenmeli ve ilahi yardımlara güvenilmelidir" diyen Ayetullah Hamaney Hamas liderlerine hitaben, "Allah'ın izniyle, bir gün tüm İslam dünyası için Kudüs meselesini onurlu bir şekilde çözdüğünüzü göreceğiz ve o gün mutlaka gelecektir" dedi.

Bu görüşmede, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hiyye ve Batı Şeria Hamas Lideri Zahir Cebarin, şehit olmuş direniş liderlerini, özellikle İsmail Haniye, Seyyid Hasan Nasrallah, Yahya Sinvar ve Salih el-Aruri'yi anarak, Gazze ve Batı Şeria’daki son duruma ilişkin bilgi paylaştılar ve İran İslam Cumhuriyeti ile İran halkının sürekli desteğine teşekkür ettiler.