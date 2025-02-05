Hamas: Dünyanın en suçlu ordusuna karşı durduğumuz gibi Trump'ın planına da karşı duracağız

Hamas Hareketi Sözcüsü Abdullatif el-Kanu bugün yaptığı açıklamada "ABD'nin, halkımızı Gazze Şeridi'nden çıkarma konusundaki tutumu, son olarak Trump'ın açıklamaları, Filistin halkı için tehlikelidir ve Filistin'in haklı davasını ortadan kaldırmaya yönelik başarısız bir girişimdir." ifadesini kullandı.

"15 ay boyunca dünyanın en güçlü askeri suç makinesi ordusuna direnen ve onları yerinden etme girişimlerini boşa çıkaran bir millet, bedeli ağır olsa da kendi topraklarında dik duracak ve yerinden etme planlarını kabul etmeyecektir." diyen El-Kanu "Dünya ülkelerini ve uluslararası toplumu, Trump'ın Filistin halkının yerinden edilmesine ilişkin açıklamalarına karşı çıkmaya ve işgale son vererek bu halkın meşru haklarını ve kendi kaderini tayin hakkını desteklemeye çağırıyoruz." ifadesine dikkat çekti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet el-Raşk da bugün "Gazze, hiçbir tarafın kontrolü konusunda karar vermek istediği ortak bir toprak değil, işgal altındaki Filistin topraklarının bir parçasıdır." açıklamasında bulundu.