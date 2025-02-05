5 Şub 2025 13:35
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Hamas: Dünyanın en suçlu ordusuna karşı durduğumuz gibi Trump'ın planına da karşı duracağız

5 Şub 2025 13:35
News ID: 85741299
Hamas: Dünyanın en suçlu ordusuna karşı durduğumuz gibi Trump'ın planına da karşı duracağız

Tahran, İRNA- Hamas Hareketi'nin Sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını yerinden etme yönündeki son açıklamalarını Filistin sorununu ortadan kaldırmaya yönelik başarısız bir girişim olarak değerlendirerek, Filistin halkının dünyanın en suçlu ordusuna karşı durdukları gibi Trump'ın planına da karşı duracaklarını vurguladı.

Hamas Hareketi Sözcüsü Abdullatif el-Kanu bugün yaptığı açıklamada "ABD'nin, halkımızı Gazze Şeridi'nden çıkarma konusundaki tutumu, son olarak Trump'ın açıklamaları, Filistin halkı için tehlikelidir ve Filistin'in haklı davasını ortadan kaldırmaya yönelik başarısız bir girişimdir." ifadesini kullandı.
"15 ay boyunca dünyanın en güçlü askeri suç makinesi ordusuna direnen ve onları yerinden etme girişimlerini boşa çıkaran bir millet, bedeli ağır olsa da kendi topraklarında dik duracak ve yerinden etme planlarını kabul etmeyecektir." diyen El-Kanu "Dünya ülkelerini ve uluslararası toplumu, Trump'ın Filistin halkının yerinden edilmesine ilişkin açıklamalarına karşı çıkmaya ve işgale son vererek bu halkın meşru haklarını ve kendi kaderini tayin hakkını desteklemeye çağırıyoruz." ifadesine dikkat çekti.
Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet el-Raşk da bugün "Gazze, hiçbir tarafın kontrolü konusunda karar vermek istediği ortak bir toprak değil, işgal altındaki Filistin topraklarının bir parçasıdır." açıklamasında bulundu.

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