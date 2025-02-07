7 Şub 2025 10:34
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Amerika'nın İran'a yaptırımları şiddetle kınandı

7 Şub 2025 10:34
News ID: 85743145
Amerika'nın İran'a yaptırımları şiddetle kınandı

Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yeni yaptırımlar uygulama kararını şiddetle kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî bugün Amerika hükümetinin İran ham petrolünün satışına karıştığı gerekçesiyle bir dizi gerçek ve tüzel kişiye yaptırım uygulama kararını tamamen haksız ve uluslararası kural ve standartlara aykırı bularak şiddetle kınadı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "Yeni Amerikan hükümetinin İran'ın ekonomik ortaklarıyla yasal ticaretini engelleyerek İran halkına baskı uygulama kararı, gayrimeşru, yasa dışı ve suçlu bir eylemdir ve Amerikan hükümetinin uluslararası sorumluluğunu içerir. İran İslam Cumhuriyeti, bu tür tek taraflı ve zorba eylemlerin sonuçlarından ve etkilerinden Amerika'yı sorumlu tutmaktadır." açıklamasında bulundu.
Donald Trump yönetiminin Hazine Bakanlığı Perşembe günü (6 Şubat 2025) yerel saatle yaptığı açıklamada İran ordusu için yüz milyonlarca dolar gelir elde eden bir petrol ağını hedef aldığını iddia etti.

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