Gazze'ye yapılan insani yardımlar beklentinin altında

Yapılan açıklamalara göre, geçici barınma için gönderilen çadır taşıyan kamyonların sayısı ihtiyaç duyulan miktarın oldukça altında olup, sadece 208 kamyon bu tür ekipmanları taşıdı. Öte yandan, kuzey ve güney Gazze'ye hiçbir mobil ev veya önceden inşa edilmiş yapı da gönderilmiş değil.



Haberlerde ayrıca, ateşkesin başlangıcından bu yana yaklaşık 7.926 kamyonun insani yardım malzemeleriyle Gazze'ye ulaştığı belirtiliyor. Yardım kamyonlarının üçte ikisi gıda malzemesi taşırken, yalnızca 197 kamyon yakıt taşıyabilmiştir. Ancak bu yakıt, sivil savunma örgütleri, belediyeler ve elektrik dağıtım şirketlerine teslim edilmemiştir.



Bununla birlikte enkaz kaldırma çalışmaları ve şehit naaşlarının bulunması için gerekli olan ağır iş makinelerinin bölgeye ulaştırılmadığı vurgulanıyor. Bunun yanı sıra, hasar gören evlerin onarımı ve yeniden inşası için büyük bir ihtiyaç olmasına rağmen, Gazze'ye hiçbir inşaat malzemesi henüz gönderilmiş değil.10:16